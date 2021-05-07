Женева, Швейцария, 7 мая, 2021, 22:39 — ИА Регнум. За последние сутки в мире выявили 839 695 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 155 665 214 человек. Такие данные приводит 7 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 14 289 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 250 648.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 847 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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