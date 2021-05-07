Лондон, , 20:50 — REGNUM

Власти Великобритании выделили 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию. Об этом 7 мая сообщил министр транспорта Британии Грант Шэппс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Так, в список стран, попавших в так называемую «зелёную зону», вошли Австралия, Бруней, Гибралтар, Израиль, Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Азорские острова и Мадейра, Сингапур, Фарерские Фолклендские острова.

По словам Шэппса, что речь идет о странах, в которых уровень передачи инфекции низкий, а уровень вакцинации — высокий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля в Британии возобновили работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости. Также с этого времени открылись спортзалы, парикмахерские, зоопарки, парки развлечений, библиотеки и кинотеатры для автомобилистов. Кроме того, пабы, кафе и рестораны получили возможность обслуживать посетителей за столиками на улице.