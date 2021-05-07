Приштина, Сербия, 7 мая, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Члены правительства Косово, спустя полтора месяца после прихода к власти (правительство было одобрено парламентом 22 марта), приняли программу на период с 2021 по 2025 год. Об этом 7 мая сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Albinfo Правительство Косово

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Премьер-министр Косово Альбин Курти в ходе заседания правительства заявил, что сразу же после того, как программа пройдет общественное обсуждение, она будет дополнена несколькими частями на сербском языке.

Срочными приоритетами программы названо управление эпидемиологической ситуацией и восстановление экономики. К концу года правительство намерено обеспечить вакцинацию 60% населения.

До конца своего правительственного мандата кабинет Курти намерен создать суверенный фонд и банк развития, вывести все население страны из крайней бедности, а также пересмотреть схемы предоставления государственной помощи.

Также правительство Косово намерено провести реформу государственной администрации, системы здравоохранения и превратить Трепчевский комбинат в доходное предприятие.

На международной арене правительство Косово стремится присоединить край к Адриатической хартии, углубить сотрудничество с Албанией и подать в суд на Сербию в международный суд.