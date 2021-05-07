Рим, , 19:59 — REGNUM Нет никаких противопоказаний к применению вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca людьми младше 60 лет нет, заявил в пятницу, 7 мая, глава департамента профилактики болезней министерства здравоохранения Италии Джанни Рецца.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Минздрав ранее рекомендовал использовать эти вакцины прежде всего гражданам старше 60 лет, но это не означает, что ими нельзя прививать людей другого возраста, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 7 мая, в Италии умерли 122 470 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 207 (днем ранее — на 258). Число подтвержденных носителей выросло на 10 554 (днем ранее — на 11 807). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 092 747 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 397 564 человека — на 5238 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 945 793 человека, что составляет 11,53% населения Италии.