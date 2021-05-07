Рим, 7 мая, 2021, 19:54 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 7 мая, в Италии умерли 122 470человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на207 (днем ранее — на 258), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Salute.gov.it Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме

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Число подтвержденных носителей выросло на10 554(днем ранее — на11 807).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 092 747 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 397 564человека — на5238 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 6 945 793 человека, что составляет 11,53% населения Италии.