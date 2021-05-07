Приштина, Сербия, 7 мая, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 мая совместно со своим заместителем по вопросам образования, науки, технологий и инноваций Дукагином Пуповци провел встречу с послом Финляндии в Приштине Пией Стьернвалл. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

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Посол поздравила Курти с успешным формированием правительства. Косовский лидер осведомил Стьернвалл о ходе вакцинации населения от COVID-19 и выразил заинтересованность в поддержке Финляндии по вопросу обеспечения поставок вакцин.

С начала пандемии в Косово прибыли менее 30 тысяч доз вакцин.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере информационных технологий, социального и экономического развития — в частности, в сфере обработки древесины. Также обсуждался потенциал сотрудничества между финскими инвесторами и косовскими предпринимателями.