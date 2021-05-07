Вашингтон, 7 мая, 2021, 16:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США выявили более 47 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус в США

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 47 366 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,6 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 789 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 580 064.

Днем ранее в США за сутки выявили 44 510 новых носителей коронавируса.

Напомним, 5 мая журналисты Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное Белым домом, сообщили, что группы экспертов предсказывают резкое снижение заболеваемости COVID-19 в США к концу июля.