Таллин, 7 мая, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Депутаты горсбрания Таллина от правящей в Эстонии Реформистской партии потребовали отставки главного редактора газеты столичной мэрии Александра Чаплыгина за публикации о российской вакцине Sputnik V. Об этом главред stolitsa. ee Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Facebook.com/dodon.igor1 Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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Ранее кандидат в мэры Таллина от реформистов Кристен Михал обратился с открытым письмом к действующему мэру Михаилу Кылварту, заявив о том, что издание на русском языке «Столица» якобы призывает не вакцинироваться, пока Евросоюз не одобрит применение российской вакцины. Мэр столицы Эстонии проверил информацию и не нашел ей подтверждения.

Главред издания Чаплыгин признал на своей странице в соцсетях, что он и издание уже много лет не нравятся реформистам и лично Кристену Михалу. «В своё оправдание хочу сказать, что делаю «Столицу» не для того, чтобы она нравилась Михалу, поддержка которого среди жителей Таллина ограничивается 7 процентами. Для сравнения: рейтинг «Столицы» в Таллине составляет 78 процентов».

Чаплыгин также ответил и на обвинения в пропаганде российской вакцины.

«Что касается «Спутника», то Михал должен бы знать, что эту вакцину закупают или намерены закупать многие страны ЕС, в том числе, например, и Германия, где в связи с этим никто не требует отставки канцлера Меркель», — написал он.