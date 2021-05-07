Варшава, 7 мая, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Глава канцелярии премьер-министра Польши, полномочный представитель правительства по национальной программе вакцинации Михал Дворчик 7 мая сообщил на своей странице в Twitter, что за последние сутки в республике было сделано 403 398 прививок от COVID-19, что является рекордно высоким показателем с начала вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«За последние сутки было проведено 403 398 прививок. Это очередной дневной рекорд. Национальная программа вакцинации постепенно набирает обороты. Предыдущий был установлен 30 апреля, когда медработники за 24 часа сделали 375 456 прививок от коронавируса», — говорится в сообщении.

Дворчик также подытожил, что к настоящему времени в Польше проделано в общей сложности 13 034 348 прививок от COVID-19.