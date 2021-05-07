Санкт-Петербург, 7 мая, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 18,3 тыс. комплектов из двух доз. Об этом 7 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакциной «Гам-КОВИД-Вак»

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В настоящее время идет приемка новой партии вакцины на фармацевтической базе. В петербургских поликлиниках на сегодня остается 107 тыс. комплектов, на фармбазе — 94 тыс. комплектов.

«В Санкт‑Петербурге первую прививку от коронавируса сделали более 584 тысяч горожан, около 40% из них — петербуржцы старше 60 лет. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли почти 468 тысяч человек», — уточнили в Смольном.

Кроме того, более 700 петербуржцев, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, получили первую дозу вакцины от коронавируса на дому.