Рим, 7 мая, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Ни в одном регионе Италии нет высокого риска ухудшения эпидемиологической ситуации, заявили в пятницу, 7 мая, в национальном Высшем институте здравоохранения.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Такая ситуация сохраняется вторую неделю подряд, добавили эксперты.

По данным на6 мая, в Италии умерли 122 263человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на258 (днем ранее — на 267). Число подтвержденных носителей выросло на11 807(днем ранее — на10 585). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 082 198 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 402 802человека — на4327 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 765 958 человек, что составляет 11,23% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.