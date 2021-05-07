Стокгольм, , 13:27 — REGNUM В 2020 году в Стокгольме наблюдалась самая высокая избыточная смертность от COVID-19 по сравнению с другими регионами Швеции. Об этом свидетельствуют новые статистические данные, подготовленные Государственным управлением социальной защиты населения. Информация была сообщена 7 мая в ходе пресс-конференции с участием представителя ведомства Моной Хеургрен и министром здравоохранения и социальных дел Швеции Леной Халленгрен, передает государственное новостное агентство TT.

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В ходе пресс-конференции Халленгрен заявила, что модель, разработанная Государственным управлением социальной защиты населения, лучше всего подходит для сравнения показателей смертности от COVID-19 между различными странами в Европе и ленами Швеции.

Министр подчеркнула, что весной 2020 года в Швеции уровень смертности был выше, чем в среднем по Европе, но в конце года уровень смертности был уже ниже среднего. В целом, в 2020 году Швеция заняла 18-е место в Европе в списке стран с самой высокой избыточной смертностью. Однако уровень избыточной смертности в Швеции оказался выше, чем у ее северных соседей.

Во время пресс-конференции также выяснилось, что COVID-19 был третьей по частоте причиной смерти в Швеции в 2020 году после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.