Санкт-Петербург, 7 мая, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Почти треть ветеранов, которых пригласили на трибуну парада Победы на Дворцовой площади Петербурга, как выяснилось, уже переболели COVID-19. Оставшиеся две трети почетных гостей парада прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили 7 мая в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 перед репетицией парада в Санкт-Петербурге

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Девятого мая гостями парада на Дворцовой площади, посвященного празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, станут 250 ветеранов. Из них 177 ветеранов полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса, самому старшему привитому — 90 лет. Еще у 73 человек (29%) подтверждено наличие антител после перенесенного ковида.

По словам вице-губернатора, к участию в параде Победы в любом качестве допустят только тех, кто имеет отрицательные тесты на коронавирус. Ветеранов доставят на Дворцовую площадь на прошедшем дезинфекцию транспорте. Территорию площади также обработают дезинфицирующими средствами. При входе будет организовано измерение температуры и проверка документов об отсутствии инфекции. Гостей размесят с соблюдением социальной дистанции.

В Санкт-Петербурге проживает 84,7 тысячи человек, переживших Великую Отечественную войну. Из них четыре тысячи человек — непосредственные участники боевых действий, 377 инвалида Великой Отечественной войны, 62,7 тыс. жителей блокадного Ленинграда, 10,7 тысяч тружеников тыла, около 6,7 тысяч бывших малолетних узников фашистских концлагерей, а также более 222 тысяч «детей войны».