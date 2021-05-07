Копенгаген, 7 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Миллионы норок, которые ранее были умерщвлены в Дании после того, как мутация коронавируса была обнаружена на норковых фермах, теперь будут выкопаны и сожжены. Однако граждане, проживающие рядом с местами захоронений норок, обеспокоены запахом, который распространится в близлежащих районах, когда могилы животных будут раскопаны. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Immortel Норка

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Осенью 2020 года в Дании было убито от 15 до 17 миллионов норок после того, как было обнаружено, что они являются активными переносчиками мутации коронавируса. С тех пор вопрос о захоронении убитых норок вызывал много споров, а обращение с телами животных подверглось резкой критике.

Одна из причин критики заключается в опасении, что трупный яд убитых животных может заразить местные водные ресурсы, озера и места для купания.

«Норок не следовало вообще закапывать изначально», — пожаловался предприниматель Палле Скув, живущий рядом с полигоном, где были захоронены животные.