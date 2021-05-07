Каталония, Испания, , 12:34 — REGNUM Показатели эпидемии коронавируса улучшаются седьмой день подряд в Каталонии. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Отмечается, что в регионе наблюдаются сокращение числа госпитализированных в целом и числа пациентов в отделениях интенсивной терапии. При этом, подчёркивает издание, по-прежнему регистрируется более 9000 тысяч новых случаев заражения коронавирусом еженедельно, а за последнюю неделю в среднем насчитывалось 13 смертей в день от последствий COVID-19.

Согласно данным, опубликованным департаментом здравоохранения Каталонии, количество пациентов с COVID-19 за последние сутки составляет 1432 человека, что на двенадцать меньше, чем днём ранее. Из этого числа 468 человек госпитализированы в отделение интенсивной терапии — то есть, на шесть меньше, чем днем ранее, что является самым низким показателем с 6 апреля.