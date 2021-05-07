Санкт-Петербург, 7 мая, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 722 новых инфицированных коронавирусом, что на семь человек больше, чем сутками ранее. Об этом 6 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. За последнюю неделю количество активно больных новой коронавирусной инфекцией незначительно выросло — на 0,64%.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи

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На высоком уровне остаётся в Петербурге и смертность от COVID-19. За минувшие сутки в городе констатировали еще 31 летальный исход, это на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Всего за время пандемии от ковида, как основной причины смерти, скончался 13 451 человек.

С марта 2020 года в городе на Неве подтверждено 420 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 380 877 человек, в том числе 871 пациент выписан за последние сутки.

В настоящее время Петербурге для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек, из них свободны 1057 коек (20,1%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах на 6 мая составляла 23%, на ИВЛ находились 177 пациентов.