Санкт-Петербург, 7 мая, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки зарегистрировали сразу 12 смертей от COVID-19. Это на три случая больше, чем сутками ранее. Об этом 7 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Предыдущий пик летальных случаев ранее был зарегистрирован 23 апреля — тогда статистика летальных случаев в Ленобласти увеличилась на 13 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За истекшие сутки в регионе выявлено еще 77 зараженных коронавирусной инфекцией, что на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Таким образом ежедневная статистика по выявленным случаям с начала мая идет на убыль. В то время как число выздоровевших растет. За минувшие сутки в регионе было выписано по выздоровлению еще 82 пациента.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 6 мая было обнаружено в городах: Выборг (восемь), Гатчина, Кудрово (по шесть), Мурино (пять), Кингисепп, Всеволожск (по четыре), Тихвин, Никольское, Сертолово (по три), Кириши, Лодейное Поле, Любань, Тосно (по два).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 43 176 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 436 человек. От COVID-19 в регионе скончались 1213 человек.