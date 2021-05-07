Новосибирск, 7 мая, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области от коронавируса однократно привито уже 229 855 человек. Из них вакцинированы двумя компонентами и завершили курс иммунизации 145 939 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Zdrav.nso.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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В минздраве уточнили, что в мае регион получил 52 876 доз препарата «Спутник V». Всего поступило уже 284 088 доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона».

В настоящее время развёрнуто 87 пунктов вакцинопрофилактики — во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах; организовано 87 мобильных прививочных бригад; мобильные прививочные пункты развернуты в торговых центрах «Эдем» и «Сан-Сити». С 4 по 7 мая дополнительно организована возможность вакцинации в передвижных медицинских комплексах возле крупных торговых центров Новосибирска, а также возле Центрального рынка и на площадке перед зданием администрации Кировского района.