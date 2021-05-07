Киев, 7 мая, 2021, 09:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 8404 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 7 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

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За сутки в стране госпитализировали 3080 человек, 379 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число заражений выявили в Харьковской и Днепропетровской областях — 991 и 622 случая соответственно.

За время пандемии на Украине подтвердили 2 105 428 случаев заражения коронавирусом, 45 830 случаев завершились летальным исходом.

Сутками ранее на Украине зафиксировали 6038 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а также 374 летальных случая, вызванных последствиями заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, до 1 июля на Украине могут вести сертификаты, содержащие информацию о перенесённом COVID-19, а также о вакцинациях от этой болезни.