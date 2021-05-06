Киев, , 09:00 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 6038 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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За сутки в стране госпитализировали 1849 человек, 374 пациента скончались от последствий заражения коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве и подконтрольной Украине территории ДНР — 622 и 599 соответственно.

За время пандемии на Украине зафиксировали 2 млн 97 024 случаев заражения, 45 451 человек скончался от последствий, вызванных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Харькова обратился в Окружной административный суд Киева с требованием дать гражданам Украины доступ к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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