Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM Загрязненные сточные воды попали в Лиговский канал Санкт-Петербурга с территории международного аэропорта «Пулково» в ноябре 2020 года. За это нарушение к административной ответственности привлечена управляющая аэропортом компания «Воздушные Ворота Северной Столицы». Об этом 7 мая сообщили в Северо-Западном межрегиональном Управлении Росприроднадзора.

Содержание опасных веществ на выпуске предприятия в Лиговский канал было превышено в 5−7 раз.

«Данные показатели могут свидетельствовать о чрезмерном насыщении воды органикой, что может негативно влиять на водный объект и его компоненты. Кроме того, отобранная проба из выпуска оказывала токсическое воздействие», — пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе повторного отбора в пробе из контрольного колодца ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» были установлены превышения по разным загрязнителям от 9 до 34 раз. В то же время токсическое воздействие не подтвердилось.

«Компании назначен штраф в размере 93 тысяч рублей. Внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — отметили в Росприроднадзоре.

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Напомним, исторический Лиговский канал у территории аэропорта «Пулково» в Петербурге практически перестал существовать из-за загрязнений и высыхания русла.

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