Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Исторический Лиговский канал у территории аэропорта «Пулково» в Петербурге почти перестал существовать из-за загрязнений. Об этом 5 августа рассказали в городском комитете по природопользованию.

Канал осмотрели от истока — места вытекания из реки Дудергофки — до КАД. Оказалось, что с территории садоводств сточные вод, в том числе хозяйственно-бытовые, сбрасывают в дренажную канаву, на территории общего пользования скопился мусор. А участок Лиговского канала от аэропорта «Пулково» до КАД совсем в запущенном состоянии.

«Местами русло пересохло. При этом уровень воды в южной части Лиговского канала не достигает нижней отметки перепускного коллектора, вследствие чего водный поток не поступает на территорию аэропорта и в нижерасположенные участки русла, а в полном объеме отводится в Нагорный канал и далее в Дудергофский ручей», — объяснил начальник отдела водных ресурсов комитета Михаил Страхов.

В южной части Лиговскому каналу препятствуют засоры, из-за чего он не может нормально течь по территории Ленобласти. Низкий уровень воды в южной части наблюдался на всем протяжении от реки Дудергофки до Нагорного канала.

Данные о нарушениях закона направили в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в Росприроднадзор и администрацию Московского района. Кроме того, комитет по природным ресурсам Ленобласти попросили расчистить русло и восстановить пропускную способность канала.

Дополнительное выездное совещание провели и с руководством ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компании «Пулково». На участке от территории аэропорта до КАД водность Лиговского канала увеличат через регулирование поверхностного стока, отводимого с территории «Пулково».

Информация сайта правительства Санкт-Петербурга

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