Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 15:58 — REGNUM Исторический Лиговский канал у территории аэропорта «Пулково» в Петербурге почти перестал существовать из-за загрязнений. Об этом 5 августа рассказали в городском комитете по природопользованию.
Канал осмотрели от истока — места вытекания из реки Дудергофки — до КАД. Оказалось, что с территории садоводств сточные вод, в том числе хозяйственно-бытовые, сбрасывают в дренажную канаву, на территории общего пользования скопился мусор. А участок Лиговского канала от аэропорта «Пулково» до КАД совсем в запущенном состоянии.
«Местами русло пересохло. При этом уровень воды в южной части Лиговского канала не достигает нижней отметки перепускного коллектора, вследствие чего водный поток не поступает на территорию аэропорта и в нижерасположенные участки русла, а в полном объеме отводится в Нагорный канал и далее в Дудергофский ручей», — объяснил начальник отдела водных ресурсов комитета Михаил Страхов.
В южной части Лиговскому каналу препятствуют засоры, из-за чего он не может нормально течь по территории Ленобласти. Низкий уровень воды в южной части наблюдался на всем протяжении от реки Дудергофки до Нагорного канала.
Данные о нарушениях закона направили в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в Росприроднадзор и администрацию Московского района. Кроме того, комитет по природным ресурсам Ленобласти попросили расчистить русло и восстановить пропускную способность канала.
Дополнительное выездное совещание провели и с руководством ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компании «Пулково». На участке от территории аэропорта до КАД водность Лиговского канала увеличат через регулирование поверхностного стока, отводимого с территории «Пулково».
В 1718 — 1725 гг. для снабжения водой фонтанов Летнего сада по проекту директора Морской академии Г.Г. Скорнякова-Писарева от реки Лиговки от деревни Горелово был прорыт канал. Канал шел до Бассейной улицы (ныне ул. Некрасова), где вода накапливалась в специальных бассейнах, а потом подавалась по трубам в специальные водовзводные башни и оттуда — в фонтаны Летнего сада. Однако наводнение 10 сентября 1777 года уничтожило фонтаны. Лиговский канал перестал снабжать водой фонтаны. Но воду продолжали брать и использовать жители южной части города. К середине XIX века канал мелеет, качество воды в нем ухудшается. Сначала городскими властями было принято решение засыпать часть до Обводного канала, а в 1965−69 гг. канал был закопан вплоть до пересечения с Краснопутиловской улицей. Вода канала была выведена в реку Красненькую. Часть канала, проходящая по Красносельскому району сегодня является как бы частью реки Дудергофки, т.к. в районе жилой застройки вода речки идет по руслу канала к реке Черной. Далее через Полежаевский парк вода впадает в коллектор.
Информация сайта правительства Санкт-Петербурга
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