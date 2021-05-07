Москва, 7 мая, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Более 20 млн человек по всем миру получили хотя бы одну дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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"По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов человек получили укол первым компонентом вакцины «Спутник V» по всему миру», — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что при вакцинации указанным препаратом случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки не выявлено. В организации также подчеркнули, что в процессе производства «Спутник V» применяются строжайшие стандарты контроля, а компоненты вакцины подвергаются тщательной процедуре очистки, имеющей четыре стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что 3,8 млн человек в России прошли полный курс вакцинации «Спутником V».