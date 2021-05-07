Берлин, 7 мая, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Власти Германии перестанут рекомендовать своим гражданам делать прививку от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, заявил глава немецкого минздрава Йенс Шпан 6 мая на пресс-конференции.

Вакцина AstraZeneca

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Ранее эту вакцину в ФРГ начали рекомендовать людям старше 60 лет. По словам министра, решение о прививке указанным препаратом должны будут в индивидуальном порядке принимать врач и пациент.

Шпан подчеркнул, что нововведение должно ускорить и улучшить вакцинацию в частных медпунктах. Глава ведомства также добавил, что власти Германии решили сократить до четырех-шести недель временной интервал между введением двух доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля власти округа Херфорд в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия объявили о смерти пациентки из-за прививки вакциной AstraZeneca.