Приштина, Сербия, 6 мая, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 6 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2193 образцов в крае выявили 158 носителей коронавируса. Ещё 346 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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По официальным данным, всего в Косово выявили 106 022 случая заражения коронавирусом. 96 668 пациентов уже здоровы. 2198 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 7156 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло менее 30 тысяч доз.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

19 апреля работа ТЦ и учебных заведений возобновилась, однако комендантский час по-прежнему действует — с 22:30 до 5:00.