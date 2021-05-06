Рим, 6 мая, 2021, 19:37 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 6 мая, в Италии умерли 122 263человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на258 (днем ранее — на 267), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Люди в защитных масках в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на11 807(днем ранее — на10 585).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 082 198 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 402 802человека — на4327 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 6 765 958 человек, что составляет 11,23% населения Италии.