В Свердловской области выявили ещё 101 ковид-пациента
Екатеринбург, 6 мая, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 мая выявили ещё 101 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Алексей Колчин ИА REGNUM
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В Екатеринбурге зафиксировано 27 новых случаев заражения. Также они зарегистрированы в ряде других муниципалитетов.
С начала пандемии в регионе выявили уже 86 803 заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписаны 80 533 человека.