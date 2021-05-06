Екатеринбург, 6 мая, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 мая выявили ещё 101 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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В Екатеринбурге зафиксировано 27 новых случаев заражения. Также они зарегистрированы в ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе выявили уже 86 803 заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписаны 80 533 человека.