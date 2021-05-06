Ереван, , 17:29 — REGNUM Односторонние ограничительные меры Евросоюза в отношении России не останутся без ответа. Об этом 6 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.

«Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) не будем оставлять без ответа подобные выпады (Евросоюза — прим. ИА REGNUM) в отношении России, российского руководства, парламентариев РФ, наших компаний», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, заразительной становится манера «прибегать к односторонним рестрикциям в обход СБ ООН». Лавров добавил, что ЕС, по-моему, так охотно подхватил моду, которую ввели США.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили отношения с Россией.

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