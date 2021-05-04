Лондон, , 18:38 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые провели встречу в Лондоне, обсудили отношения с Россией. Об этом 4 мая сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

«Они (Блинкен и Боррель — прим. ИА REGNUM) также обсудили отношения с Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава дипломатии Европейского союза и госсекретарь США в ходе беседы обсуждали «действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС», а также якобы «наращивание российской военной мощи» в Крыму и на границе с Украиной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в российском постпредстве в Брюсселе сообщили, что разъяснения ЕС об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан дал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

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