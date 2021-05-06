Москва, 6 мая, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Решение о продлении майских праздников в России оказалось оправданным, поскольку заболеваемость COVID-19 снижается. Об этом 6 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедистка в маске

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости», — заявил глава государства на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением сделать дни между майскими праздниками нерабочими ввиду рисков распространения коронавирусной инфекции. Глава государства с таким предложением согласился. В тот же день российский лидер подписал указ, согласно которому с 4 по 7 мая 2021 года включительно будут нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.

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