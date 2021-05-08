Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 8 мая, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Ольга Грененберг написала последнее письмо дочери Ромене, находясь в одном из гитлеровских застенков оккупированной Риги. Ольга была медицинской сестрой, потом начала подготовку к работе в подполье во вражеском тылу. Гитлеровцы схватили её в 1944 году. В августе 1944 года Ольгу казнили. Письмо дошло до дочери спустя 20 лет.