Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 8 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Александра Колбатова родилась 19 марта 1923 года в Ленинграде. Война застала её инструктором физкультуры в одном из ремесленных училищ Выборгской стороны. В 1943 году Саша добровольно ушла на фронт, стала радисткой. Александра Колбатова погибла при освобождении Польши, не дожив до Победы несколько недель.