Год окончательной победы над проклятым врагом. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Письма с фронта
Москва, 8 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Александра Колбатова родилась 19 марта 1923 года в Ленинграде. Война застала её инструктором физкультуры в одном из ремесленных училищ Выборгской стороны. В 1943 году Саша добровольно ушла на фронт, стала радисткой. Александра Колбатова погибла при освобождении Польши, не дожив до Победы несколько недель.
Оригинал Год окончательной победы над проклятым врагом. Радио REGNUM создан