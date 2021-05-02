6 Мая
 
15:13

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что при ветре, который наблюдается в Москве, ломаются ветки, деревья, а также слабозакрепленные рекламные конструкции.

15:11

Сильный ветер в столичном регионе наблюдается уже несколько дней. 4 мая дептранс в связи с этим просил москвичей и гостей столицы не пользоваться автомобилями.

15:04

По информации столичного департамента транспорта, упавшим из-за ветра деревом было временно заблокировано движение транспорта на 15-й Парковой улице.

15:03

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства сообщается, что порывы ветра нанесли незначительный ущерб конструктивным элементам двух зданий на Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте, никто не пострадал.

15:03

Источник сообщил «Интерфаксу», что порывами ветра повалены около 20 деревьев и «упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей». Ранее другой источник сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.

14:57

Источник в экстренных службах сообщил, что из-за ветра упали порядка пяти деревьев и крупных веток. На западе Москвы в результате упавшего дерева пострадал один человек.

14:56

Находясь на улице, при сильных порывах ветра, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Машины стоит парковать вдали от деревьев.

14:55

Москвичей просят оставаться дома из-за ураганного ветра

В столичном комплексе городского хозяйства из-за ураганного ветра призвали москвичей не покидать свои дома. Водителям рекомендовано не парковать машины под деревьями.

14:54

В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

14:53

Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу.