Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что при ветре, который наблюдается в Москве, ломаются ветки, деревья, а также слабозакрепленные рекламные конструкции.
Сильный ветер в столичном регионе наблюдается уже несколько дней. 4 мая дептранс в связи с этим просил москвичей и гостей столицы не пользоваться автомобилями.
По информации столичного департамента транспорта, упавшим из-за ветра деревом было временно заблокировано движение транспорта на 15-й Парковой улице.
В телеграм-канале комплекса городского хозяйства сообщается, что порывы ветра нанесли незначительный ущерб конструктивным элементам двух зданий на Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте, никто не пострадал.
Источник сообщил «Интерфаксу», что порывами ветра повалены около 20 деревьев и «упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей». Ранее другой источник сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.
Источник в экстренных службах сообщил, что из-за ветра упали порядка пяти деревьев и крупных веток. На западе Москвы в результате упавшего дерева пострадал один человек.
Находясь на улице, при сильных порывах ветра, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Машины стоит парковать вдали от деревьев.
Москвичей просят оставаться дома из-за ураганного ветра
В столичном комплексе городского хозяйства из-за ураганного ветра призвали москвичей не покидать свои дома. Водителям рекомендовано не парковать машины под деревьями.
В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.
Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу.