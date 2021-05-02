В Москве 6 мая 2021 года наблюдается значительное усиление ветра, ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. Граждан просят воздержаться от прогулок и особенно избегать парков, зон отдыха и общественных мест. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.