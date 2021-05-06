Москва, 6 мая, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Лица, переболевшие COVID-19, продемонстрировали рост титра антител к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» в рамках исследований. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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"В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился», — сказал Мурашко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью заявил, что пока что не планирует прививаться от COVID-19, поскольку он уже переболел им и имеет антитела.