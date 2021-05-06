Баткен, Киргизия, , 15:45 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

После этого президент встретился с местными жителями, которым рассказал о ходе процесса делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

При этом Жапаров подчеркнул, что «вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности, поскольку безопасность государства начинается с внешних рубежей».

Также глава государства отметил, что семьям киргизстанцев, погибших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, будут выплачены компенсации — по 1 млн сомов (885 тысяч рублей), получившим ранения — от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (от 44,2 тысячи до 88,5 тысячи рублей), а все разрушенные дома будут безвозмездно восстановлены.

Читайте также: Киргизия и Таджикистан подсчитывают потери: убитых, раненых, беженцев