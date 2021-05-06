Москва, 6 мая, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Зарегистрированная в России четвёртая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» будет разрешена для применения лицам от 18 до 60 лет. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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"Вакцина [«Спутник Лайт»] <…> как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет», — сказала Голикова.

По её словам, для введения в оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования со стороны федеральных органов.