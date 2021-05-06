Москва, 6 мая, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Признание вакцины американской компании Moderna лучшей в мире связано с решением о поддержке со стороны мировых площадок. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

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"На мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания, причем борется достаточно агрессивно. Но это их вопросы», — сказал Путин.

Он напомнил, что за рубежом говорят об инновационности и современности указанного препарата: «И дай Бог, и надеюсь, что так и будет. Правда, так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через 10 после многолетнего применения и анализа результатов».