Москва, 6 мая, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Текущая эпидемиологическая ситуация в России является стабильной. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«В начале несколько слов о текущей эпидситуации. Она <…> стабильна», — сказала Голикова.

По её словам, недельный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей в стране составляет 41,3: «Суточный показатель, во всяком случае за последние сутки, составляет 5,2 на 100 тысяч населения».