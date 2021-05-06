Барселона, Испания, , 14:34 — REGNUM Каталонская больница Vall d'Hebron проводит клинические испытания нового фильтра, разработанного министерством обороны США, который очищает кровь от вирусов и бактерий и может быть эффективным для улучшения прогноза пациентов с тяжёлым течением COVID-19. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Эта система, работа которой аналогична гемодиализу и более известна как «Seraph 100», разработана Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США.

Испытания фильтра проводятся в больнице Vall d'Hebron в Барселоне, позднее к исследованиям присоединится больница San Carlos в Мадриде.