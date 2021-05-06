Кадис, Испания, 6 мая, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Испании расследует смерть 73-летней женщины из муниципалитета Кадис после получения второй дозы вакцины против COVID-19. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Отмечается, что министерство «ожидает завершения исследования», чтобы получить «больше клинических данных» и впоследствии сделать наиболее полные выводы по этому поводу.

Ранее в Испании фиксировались неоднократные случаи смерти от тромбоза после вакцинации препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.