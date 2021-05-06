Минск, 6 мая, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Мингорисполком ответил отказом на заявку белорусских общественных организаций, выступивших организаторами шествия «Бессмертного полка» в городе-герое Минске. Чиновники в своём письме указали на два предлога, якобы являющихся непреодолимым препятствием для выдачи разрешения на проведение народной акции.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 2018

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Первым предлогом в письме минских чиновников указано отсутствие оплаты организаторами навязанных чиновниками услуг бюджетных организаций, содержащихся за счёт налоговых отчислений граждан и предприятий — милиции, Скорой помощи и коммунальных служб. Второй предлог — угроза пандемии.

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Организаторы шествия «Бессмертного полка» не располагают средствами для оплаты фактически нового налога на массовые мероприятия. В подготовленной жалобе на имя Александра Лукашенко они отметили, что считают неприемлемым платить дополнительные поборы за память о погибших в Великой Отечественной войне.

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Лукашенко, считающий Великую Отечественную войну «не нашей», примет участие в официальных мероприятиях 9 мая. Массовое участие чиновники обеспечивают административным ресурсом и без ссылок на угрозу пандемии. Год назад Лукашенко называл такие ссылки «коронапсихозом».

Очевидны двойные стандарты в отношении белорусских чиновников к народной акции «Бессмертный полк» и искусственно созданной альтернативы ей — официозной «Беларусь помнит». Единственным белорусским городом, где чиновники разрешили шествие «Бессмертного полка» именно как самостоятельного шествия, является Новополоцк.

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