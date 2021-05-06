Рейкьявик, 6 мая, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Для возобновления путешествий и международного туризма, необходима форма стандартизации всевозможных справок о вакцинации от COVID-19 и результатах тестов на наличие коронавируса. Не в последнюю очередь необходима их оцифровка, поскольку сертификаты вакцинации легко подделать. Именно такие меры, как считают в агентстве общественного здравоохранения Исландии, могли бы предотвратить ситуацию «хаоса» на исландской границе, передает шведская новостная служба SVT Nyheter.

Vladimir Varfolomeev Исландия

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«Сегодня на границе настоящий хаос. Люди приезжают со всевозможными бумагами, и на их рассмотрение уходит много времени», — рассказала в интервью SVT Инги Стейнар Ингасон, руководитель отдела цифровых услуг агентства общественного здравоохранения Исландии.

Напомним, что ранее Исландия разрешила въезд в страну для граждан других стран в туристических целях. Однако необходимым условием является наличие сертификата вакцинации от COVID-19 или результатов теста на антитела или отсутствие коронавируса.