Душанбе, , 13:02 — REGNUM Мирное урегулирование вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе обсудили министры иностранных дел Таджикистана и Туркмении Сироджиддин Мухриддин и Рашид Мередов, сообщили 6 мая в пресс-службе таджикистанского МИД.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Мухриддин рассказал о ситуации на границе с Киргизией. Он подтвердил намерение Душанбе урегулировать спорные вопросы исключительно через переговоры и поиск взаимоприемлемых решений.

Министры также обсудили развитие двусторонних отношений и подготовку к совместным мероприятиям, о которых договорились президенты Туркмении и Таджикистана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон 28 апреля во время телефонного разговора.