Ростов-на-Дону, 6 мая, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области на лечении в ковидных госпиталях остаются более 1,7 тыс. пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 мая.

Пациент на ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Госпитализация потребовалась для 1 718 пациентов с коронавирусом. Из них к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 177 человек. 26 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 был сокращён коечный фонд.