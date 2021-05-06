Москва, 6 мая, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Установить государственную монополию на добычу и продажу осетровых предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

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«Необходимо установить государственную монополию на добычу, обработку и реализацию осетровых, и соответствующий запрет на их коммерческий лов», — заявил Миронов.

По его мнению, мера должна действовать вплоть до восстановления численности осетровых до уровня, который обеспечит заполнение естественных нерестилищ и полную загрузку рыбоводных хозяйств.

Одновременно парламентарий предлагает ужесточить наказание за браконьерский лов и сбыт такой рыбопродукции.

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