Сеул, , 11:51 — REGNUM Россия сократила до 41 260 тонн размер квоты для судов Южной Кореи на промысел морепродуктов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ в 2021 году. Об этом сообщает TheHankyung со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи.

По их словам, по сравнению с 2020 годом квота на вылов сокращена на 11,6%, однако плата за вылов осталась неизменной.

Известно, что южнокорейские рыбаки получили право на вылов 28,4 тыс. тонн минтая, 5,05 тыс. тонн трески, 3 тыс. тонн сайры, 4 тыс. тонн кальмаров и 810 тонн других видов рыб.

Ожидается, что в текущем году в российских водах будут работать 75 южнокорейских рыболовных судов.