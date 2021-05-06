Ростов-на-Дону, 6 мая, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 211 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 мая. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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Новые носители инфекции выявлены в 36 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (78) и Неклиновском районе (девять). Почти 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 89 282 человека.