Москва, 6 мая, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Признание Всемирным конгрессом вакцин — 2021 препарата фирмы Moderna лучшей вакциной от COVID-19 является экономическо-политическим, и вопрос признания стоит порядка 100 млрд долларов. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

(сс) Senior Airman Eugene Oliver Вакцина от коронавируса Moderna

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"Я бы сказал, что это экономическо-политическое решение. Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что признание «Спутника V» лучшей вакциной в мире означало бы «отдать деньги Российской Федерации», тогда как сам конгресс проходил в американском Вашингтоне.