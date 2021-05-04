В Мехико вечером 3 мая 2021 года произошла трагедия: десятки человек погибли и десятки пассажиров метро попали в больницы после обрушения моста на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos.

Район ЧП оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. Спасательная операция продолжается.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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