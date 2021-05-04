На месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских.
По словам одной из пострадавших, люди начали самостоятельно выбираться из упавшего вагона примерно через 15 минут после обрушения моста.
Также очевидцы сообщают, что в поезде было очень много пассажиров. Использующиеся на введенной в эксплуатацию в 2012 году линии составы FE-12 вмещают 1471 пассажира.
На месте обрушения работают краны.
Генпрокуратура Мексики начала расследование обрушения моста в Мехико
Генеральная прокуратура Мексики начала расследование обрушения метромоста в Мехико, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в ходе телеобращения, транслировавшегося в эфире телеканала Milenio, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
«Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло», — сказала Шейнбаум.
Спецтехника приступила к работе.
Цитата из видео.
Эстакада с поездом рухнула на проезжавшие под ней машины, это произошло в Мехико вечером 3 мая.
Автокран включил проблесковые маяки.
Первые кадры cпасательной операции на месте крушения моста с поездом в Мехико публикует RT. Трагедия произошла в районе станции «Оливос» около 22:30 по местному времени (06:30 мск).
На данный момент власти мексиканского города заявили о 20 погибших в катастрофе, пострадали 70 человек, из них 49 госпитализированы. Причины обрушения конструкций пока неизвестны. Видео Ruptly
Очевидцы говорят, что военные беспомощны.
В результате крушения метромоста в столице Мексики, по предварительным данным, погибли 20 человек, 49 госпитализированы, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.
Цитата bbbreaking.
На место прибыла группа спасателей.
Комментарии очевидцев с места трагедии у моста: все стоят и ничего не делают.
Видео с места обрушения метромоста в Мехико. Мэр столицы сообщила о 20 погибших. По предварительным данным, более 70 человек пострадали. Сообщается, что в вагонах заблокированы люди.
Видео: ТАСС/Reuters
Образовалась пробка из спецтехники. Её пока не пропускают к месту трагедии.
Цитата из видео.
Рядом с местом трагедии находится много любопытствующих, спасатели и полицейские просят их разойтись, но тщетно, люди снимают происходящее на камеры смартфонов.
Цитата из видео.
Подъехал автокран.
Цитата из видео.
Запускают только специализированные машины. Цитата из видео.
К месту обрушения съезжаются тяжелая техника. Цитата из видео.
Место трагедии оцеплено полицией. Цитата из видео.
Метромост рухнул вместе с поездом в Мексике — 20 человек погибли.
Цитата tv360.