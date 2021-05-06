Хабаровск, 6 мая, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с начала мая фиксируется ежедневно по одному умершему от COVID-19 и выявляют по 20−23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе регионального правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Читайте также: В Еврейской АО увеличилось число жертв COVID-19

За минувшие сутки лабораторно подтверждено заражение 20 жителей края. Выздоровели 27 человек. Скончался — один пациент.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 445 коек, свободны — 109. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, один — на аппарате ИВЛ.

Всего получают лечение 1688 человек.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 51 795 носителей коронавируса, из них выздоровели 49 722 человека, скончались от осложнений 385 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области практически ежедневно умирают носители коронавируса. Так, за последние сутки скончался ещё один пациент с COVID-19 (днём ранее — также один). За весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 132 человека.